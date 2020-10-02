Минздрав дал рекомендации для пожилых из-за распространения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте из-за распространения коронавируса. Также он рекомендует отложить плановые визиты к врачу, сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав также рекомендует пациентам с хроническими заболеваниями соблюдать меры предосторожности в период пандемии, уточнил главный инфекционист.

"Если все-таки выйти из дома или проехаться на общественном транспорте необходимо, то нельзя забывать о социальной дистанции. Нужно находиться на расстоянии не менее 2 метров от других людей, обязательно использовать маски и часто мыть и дезинфицировать руки", – добавил Чуланов.

Специалист также отметил, что людям старше 60 лет рекомендуется сделать прививку от гриппа, так как у них болезнь часто протекает в тяжелой форме.

По распоряжению мэра города, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.