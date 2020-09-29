Собянин: для снижения заболеваемости школы уйдут на 2-недельные каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школы уйдут на двухнедельный карантин для снижения новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что плановые осенние каникулы в большинстве московских школ начинаются с 5 октября и обычно длятся одну неделю.

"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев COVID-19 мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября", – заявил мэр.

Он добавил, что во избежание лишних контактов на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

По словам Собянина, несмотря на то что во время каникул дистанционных занятий не будет, школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью "Московской электронной школы".

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте", – призвал мэр.

Он попросил использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье. Что касается детских садов, то они продолжат работать по обычному графику.

В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли почти 1,6 миллиона учеников. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.

В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах. В игровых для младших, средних и старших групп должен быть обеспечен температурный режим на уровне 21–23 градусов тепла, а в спальнях – 19–20 градусов, заявили специалисты.

Они уточнили, что в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций необходимо поддерживать температуру 19–29 градусов.

В министерстве просвещения заявили, что массового перевода учащихся российских школ на дистанционное обучение не планируется. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что сейчас речь идет только о локальных случаях закрытия, уточнив, что в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей.

По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.