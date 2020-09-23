Роспотребнадзор усилил контроль за проверкой температурного режима в школах и детсадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах, передает Агентство "Москва".
"Управлением Роспотребнадзора по Москве с учетом региональных климатических условий и в преддверии эпидемического сезона роста заболеваемости гриппом и ОРВИ усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием и соблюдением температурного режима в образовательных организациях и социальных учреждениях", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ведомством установлены сразу несколько вариантов температурного режима для разных помещений. В игровых для младших, средних и старших групп должен быть обеспечен температурный режим на уровне 21–23 градусов тепла, а в спальнях – 19–20 градусов, заявили специалисты.
Они уточнили, что в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций необходимо поддерживать температуру 19–29 градусов.
Несоответствие гигиеническим нормам, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, является поводом безотлагательно принять меры.
Ранее сообщалось, что в Москве начали включать отопление в детсадах, школах и больницах. В пресс-служба МОЭК заявили, что тепло в учреждения начало поступать с выходных.
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