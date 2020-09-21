В Роспотребнадзоре заявили, что новые ограничения из-за COVID-19 не нужны

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России ситуация с коронавирусом остается стабильной, поэтому не требуется вводить новые ограничения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что увеличение количества выявляемых случаев заражения связано с началом осенне-зимнего эпидемического сезона.
"Мы и до этого неоднократно говорили, что увидим значимые цифры во второй декаде сентября. Каждый новый зарегистрированный случай эпидемиологически понятен. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", – приводит ТАСС слова Поповой.
Она также напомнила, что гражданам не следует забывать о масочном режиме и регулярном мытье рук.
За последние сутки в России подтвердили 6 196 случаев коронавируса в 84 регионах. Активно специалисты выявили 1 589 (25,6%), причем они наблюдались без клинических проявлений.
11 августа зарегистрировали первую вакцину для профилактики коронавируса. Данный препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он получил название "Спутник V".
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