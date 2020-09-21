В России подтверждено 6 196 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 6 196 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб. Активно специалисты выявили 1 589 (25,6%), причем они наблюдались без клинических проявлений.
В Москве подтвердились 915 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 209, в Московской области – 193, в Ростовской области – 177, в Нижегородской области – 162.
В Воронежской области диагностировали COVID-19 у 160 пациентов, в Ставропольском крае – у 140, в Кемеровской области – у 130, в Ульяновской области – у 124, в Свердловской области – у 123.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 109 595 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве сохраняется низкий темп прироста за сутки – 0,3%. Такая же тенденция наблюдается в Ненецком автономном округе (0%), Смоленской области (0,2%), Московской, Курской, Тульской областях, Чувашской Республике, Республике Татарстан и Чеченской Республике (по 0,3%).
За последние сутки в РФ подтвержден 71 летальный случай. В Москве скончались 12 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего за время пандемии в России умерли 19 489 заболевших.
Вылечились по всей стране 2 616 человек. В Москве за последние сутки были выписаны по выздоровлении 988 пациентов. Всего за время распространения коронавируса в РФ болезнь преодолели 911 973 человека.
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