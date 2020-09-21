Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 988 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 988 пациентов", – объявила представитель мэрии.

По словам Раковой, общее число выздоровевших составило 237 935 пациентов.

С 21 сентября в аптеках Москвы ожидается поступление лекарства от коронавируса. По официальным данным, стоить оно будет 12 320 рублей, а отпускать препарат станут только по рецептам.

В столице также продолжается третий, пострегистрационный этап исследования вакцины от коронавируса. Как рассказал Сергей Собянин, на получение прививки записались уже более 60 тысяч добровольцев. При этом у некоторых категорий граждан могут быть противопоказания к получению вакцины.

