В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В настоящее время России нет необходимости повторно вводить ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.
"Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей", – высказалась Вуйнович.
Она подчеркнула, что повторное введение ограничений вводится для предотвращения быстрого распространения инфекции, а также выигрыша времени для подготовки лечения больных.
"ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса", – добавила представитель ВОЗ.
Она также отметила, что борьба с пандемией это ответственность не только правительства, но и общества. Так, в России совместные усилия обеих сторон дают положительных результат, однако предпринятые меры необходимо продолжать соблюдать, поскольку рост новых случаев еще есть.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сообщал, что в России не ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что может быть небольшой подъем заболеваемости.
В Европе заявили о начале второй волны COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: