В ВОЗ оценили возможность введения повторных ограничений в России

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В настоящее время России нет необходимости повторно вводить ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

"Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей", – высказалась Вуйнович.

Она подчеркнула, что повторное введение ограничений вводится для предотвращения быстрого распространения инфекции, а также выигрыша времени для подготовки лечения больных.

"ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса", – добавила представитель ВОЗ.

Она также отметила, что борьба с пандемией это ответственность не только правительства, но и общества. Так, в России совместные усилия обеих сторон дают положительных результат, однако предпринятые меры необходимо продолжать соблюдать, поскольку рост новых случаев еще есть.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов сообщал, что в России не ожидается вторая волна коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что может быть небольшой подъем заболеваемости.

