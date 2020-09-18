Израиль первым в мире ввел повторный карантин

14:45
Фото: ТАСС/ABIR SULTAN/ЕРА
В Израиле объявили повторный карантин из-за коронавируса. Он будет действовать в течение трех недель с возможным продлением. Об этом сообщает РИА Новости.
Ограничения введены после четырехмесячного перерыва. Они коснутся и осенних еврейских праздников, которые отмечают с вечера 18 сентября, а также с вечера 9 октября и до захода солнца 10 октября.
Согласно карантинным мерам, жителям запрещено отдаляться от дома более чем на 1000 метров. В рамках данной дистанции можно прогуливаться в парках, выходить на детские площадки, а также для молитв в Йом Кипур (Судный день, который отмечается в этом году с захода солнца 27 сентября по вечер 28 сентября).
Следовать за пределы разрешенного километра можно только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, для оказания помощи, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет, на донорский пункт, а также для участия в акциях протеста.
В стране можно заниматься спортом всей семьей, если для этого не требуется использование автотранспорта. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, также могут заниматься в специальных учреждениях. Кроме этого, выходить из дома можно для участия в религиозных церемониях.
А вот ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах запрещено.
Отмечается, что ограничениям подвергнется и работа общественного транспорта и предприятий, многие из которых – образовательные учреждения, кафе, спортклубы, торговые центры, салоны красоты – закроют.
Аэропорт имение Бен Гуриона будет работать согласно установленным ранее правилам.
За соблюдением карантинных мер будет следить порядка тысячи полицейских. Их работа будет носить в основном разъяснительный характер, однако также предусмотрены и штрафы, рассказал представитель полиции Израиля Михаил Зингерман. Он отметил, что 500 шекелей штрафа (порядка 11 тысяч рублей) выпишут нарушителю за отсутствие маски, за превышение допустимого количества людей в одном месте, а также за нарушение допустимой дистанции от дома взыскание составит 1000 шекелей.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал гражданам страны, почему карантинные меры являются необходимостью. По его словам, это забота не только о здоровье, но и жизни населения.
"Если есть рост в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек – а мы их добавили, даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ – а мы их добавили, даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости – всему есть предел. Затем быстро растет число умерших", – рассказал Нетаньяху, добавив, что в стране будет реализована программа по экономической поддержке тех граждан, кто может пострадать из-за новых ограничений.
Среди пунктов в данной программе – снижение зарплаты ряду высокопоставленных госслужащих на 10 процентов.
"Изменение критериев получения помощи для бизнес-предприятий – возмещение постоянных затрат для бизнесов, денежный оборот которых снизился как минимум на 25 процентов (ранее этот критерий начинался с 40 процентов), ускоренное получение денежных выплат, помощь в уплате муниципального налога", – рассказали в пресс-службе министра финансов.
Отмечается, что ранее после снятия ограничений в стране фиксировали единичные случаи заражения COVID-19. Однако с течением времени эта цифра выросла до почти до 6 тысяч человек в сутки.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 29,7 миллиона случаев заражения, свыше 937 тысяч человек скончались.
В России выявлено 1 091 186 случаев COVID-19, вылечились 901 207 человек, скончались 19 195.
В ВОЗ спрогнозировали рост смертности в Европе из-за COVID-19
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