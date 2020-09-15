Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян подписали соглашение о нормализации отношений двух стран, сообщает РИА Новости.

Церемония подписания прошла на лужайке у Белого дома в присутствии Дональда Трампа с супругой и нескольких десятков гостей.

По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

Позже аналогичное соглашение с Израилем подписал Бахрейн. Палестинское руководство осудило эти соглашения.

До настоящего момента Израиль признавали только две арабские страны – Египет и Иордания.

Ранее в США прошли переговоры сербской делегации во главе с президентом страны Александром Вучичем с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Вучич отказался признать независимость Косово.