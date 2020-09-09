Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает "Газета.ру".

"Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на премию мира", – сказал депутат.

В своем письме к Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде отметил, что администрация президента США сыграла ключевую роль в формировании отношений между Израилем и ОАЭ. Депутат также считает, что Трамп повлиял на взаимоотношения Индии с Пакистаном.

Накануне сообщалось, что церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ может пройти в Вашингтоне 15 сентября. По словам Трампа, на подписание приедут премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Мухаммед бен Заяд.

Стороны планируют урегулировать палестино-израильский конфликт и сотрудничать в сфере разработки вакцины от COVID-19. В частности, делегации собираются провести встречу для заключения двусторонних соглашений, в том числе в сфере инвестиций, туризма и прямых авиарейсов.

Ранее руководство Палестины заявило о своем осуждении трехстороннего соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. В связи с этим власти Палестины приняли решение об отзыве своего посла из ОАЭ.

Официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что этот шаг является агрессией против палестинского народа. Он подчеркнул, что ни одна страна не имеет права говорить от имени народа Палестины.