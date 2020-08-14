Палестина отозвала посла из ОАЭ

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Фото: Zuma\TASS
Власти Палестины приняли решение об отзыве своего посла из ОАЭ. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что о решении палестинских властей объявил в четверг министр иностранных дел страны Рияд аль-Малики.
"Палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ", – сообщается в заявлении.
В МИД отметили, что указание об отзыве посла дал президент Палестины Махмуд Аббас.
Как передает РИА Новости, руководство Палестины заявило о своем осуждении трехстороннего соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.
"Этот шаг является агрессией против палестинского народа", – сообщил официальный представитель президента Палестины.
Он подчеркнул, что ни одна страна не имеют права говорить от имени народа Палестины.
Ранее Израиль и ОАЭ достигли соглашения о нормализации двусторонних отношений. Стороны запланировали урегулировать палестино-израильский конфликт и сотрудничать в сфере разработки вакцины от COVID-19.
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