Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

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Израиль и ОАЭ достигли соглашения о нормализации двусторонних отношений. Об этом свидетельствует совместное заявление двух государств, а также США, говорится в сообщении американского президента в микроблоге в Twitter.

Согласно документу, Израиль временно приостановит принятие решения о распространении суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено мирным планом лидера США. В заявлении говорится, что страна "сконцентрирует сейчас свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире".

Стороны планируют продолжать урегулирование палестино-израильского конфликта и сотрудничать в сфере разработки вакцины от коронавируса. Помимо этого, делегации Израиля и ОАЭ собираются в ближайшие недели провести встречу для заключения двусторонних соглашений, в частности, в сфере инвестиций, туризма, прямых авиарейсов.

В январе Трамп рассказал об основных моментах "сделки века" – плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Среди них – признание суверенитета Израиля над образовавшимися на палестинской территории еврейскими поселениями. Помимо этого, предполагается отказ арабского государства от вооруженной противостояния. Вашингтон также предложил признать статус "неделимого" Иерусалима как столицы Израиля, а "Восточный Иерусалим" – столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициативу поддержал. Он сказал о готовности к организации мирных переговоров.