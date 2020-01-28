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Политика

21:32

Трамп раскрыл детали "сделки века"

политика

Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

Дональд Трамп заявил, что его план по ближневосточному урегулированию предполагает увеличение территории, занимаемой палестинцами, а также перенос их столицы в Восточный Иерусалим, сообщает "Интерфакс".

"План предусматривает увеличение палестинских территорий более чем вдвое и создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме", – сказал президент США в Белом доме.

Дональд Трамп также выразил мнение, что новый план США по урегулированию на Ближнем Востоке является последней возможностью для палестинцев на формирование собственного полноценного государства.

"Сегодняшнее соглашение – это историческая возможность для палестинцев наконец-то добиться создания своего собственного независимого государства. После 70 лет, в течение которых было мало прогресса, это может быть их последним шансом", – убежден он.

Также на своей странице в Twitter Трамп опубликовал карту новых границ Палестины (зеленым. – Прим. ред.) и Израиля, предложенных в рамках "сделки века".

Фото: twitter.com/realdonaldtrump


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования.

"Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он готов поддержать мое видение в качестве основы для прямых переговоров с палестинцами, что является историческим прорывом", – сказал Трамп.

Ранее Нетаньяху сообщил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным 29 января, чтобы детально ознакомить его со "сделкой века" Дональда Трампа.

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