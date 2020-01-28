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Политика

18:39

Нетаньяху намерен рассказать Путину о "сделке века"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/RONEN ZVULUN / POOL

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 29 января, чтобы детально ознакомить его со "сделкой века" Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, где накануне провел переговоры с президентом США. Премьер Израиля поддержал американский план ближневосточного урегулирования.

Белый дом анонсировал "сделку века" в апреле минувшего года. "Сделка века" – план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Вашингтон планирует разделить Иерусалим и создать палестинское государство.

По словам Трампа, американский план поддерживают многие арабские страны, а палестинская сторона обязательно поддержит проект в будущем, несмотря на критические замечания.

Ранее Владимир Путин во время визита в Иерусалим вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыл монумент подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

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