В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар

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Для скорейшего принятия решения Владимиром Путиным о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар проводятся необходимые юридические процедуры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что на имя российского лидера поступило ходатайство о помиловании, передает РИА Новости.

О том, что гражданка Израиля Наама Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, подала президенту России прошение о помиловании, стало известно накануне. Оно было направлено в письменном виде через администрацию следственного изолятора, в котором содержится девушка.

Российский лидер во время поездки в Израиль встретился с матерью израильтянки и заявил, что все будет хорошо.

9 апреля 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. Решением суда она была приговорена к 7,5 годам заключения за контрабанду и хранение наркотиков.