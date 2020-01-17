Путин может помиловать осужденную за наркотики израильтянку – СМИ

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Фото: instagram.com/_inaama/
Осужденная в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссасхар может быть помилована перед визитом президента России Владимира Путина в Израиль. Об газете "Коммерсант" сообщили источники в госструктурах.
При этом собеседники издания выразили сожаление и раздражение, что Израиль не пошел навстречу просьбам РФ не экстрадировать в США россиянина Алексея Буркова, который был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году.
"Хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением", – сказал собеседник. Тем не менее источники не исключают, что Иссасхар будет помилована по гуманитарным соображениям.
Путин посетит Израиль 23 января. 16 января канцелярия главы правительства Израиля сообщила о телефонном разговоре между президентом России и Биньямином Нетаньяху в рамках подготовки к визиту.
"По результатам разговора глава правительства преисполнился оптимизма по поводу того, что вопрос об освобождении Наамы движется к решению", – говорится в сообщении пресс-службы. При этом в сообщении Кремля имя Иссасхар не упоминается.
19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда Иссахар. Подмосковный суд приговорил израильтянку к 7,5 годам колонии за транзит 9,6 граммов гашиша в багаже в столичном аэропорту Шереметьево.
В суде она признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой. С момента ареста она находится в СИЗО, хотя члены еврейской общины предлагали предоставить жилье для домашнего ареста и внести залог.
Нетаньяху в ходе разговора с Путиным ранее уже "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы". Также президент Израиля Реувен Ривлин обращался к президенту РФ с просьбой помиловать 25-летнюю девушку "ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела".
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