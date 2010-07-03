Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

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Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в кибермошенничестве, был экстрадирован в США. Перед американским судом он предстанет уже сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданина России Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США в 2015 году. Вопрос об экстрадиции россиянина рассматривался в суде Иерусалима в закрытом режиме.

В конце октября министр юстиции Израиля подписал решение об экстрадиции Буркова в США. В израильском ведомстве заявили, что такое решение было принято "с учетом политических и правовых факторов".

В российском посольстве в Израиле подчеркнули, что такой шаг ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну россиян. Дипломаты отметили, что решение об экстрадиции не имеет юридических и политических оснований.

