Задержанный в Израиле россиянин рассчитывает вернуться на родину

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков в зале Высшего суда в Иерусалиме заявил, что рассчитывает вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего выступления Бурков также заявил, что считает агрессивным решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США. Кроме того, он выразил желание, чтобы материалы его дела были обнародованы.

Высший суд справедливости Израиля 3 ноября рассматривает петицию, журналисты которой призывают суд опубликовать материалы дела по россиянину. До этого был рассмотрен запрос США на экстрадицию россиянина в закрытом режиме.

Буркова задержали в 2015 году при выезде из Израиля. Задержание россиянина проходило по запросу США. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина, обвинив его в киберпреступлениях.

По информации газеты The Jerusalem Post, министр юстиции Израиля Амир подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам. В Минюсте Израиля заявили, что приняли такое решение после консультаций с различными политическими сторонами.

В свою очередь, посол России в Израиле Анатолий Викторов возмутился решением США об экстрадиции гражданина РФ Алексея Буркова в США, добавив, что оно не имеет юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции необоснованно принял такое решение.

