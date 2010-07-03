Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

02:20
Фото: instagram.com/_inaama/
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную в РФ за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссасхар.
Ривлин написал в Twitter, что попросил Путина о вмешательстве для предоставления "экстраординарного помилования", "ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела".
По словам главы еврейского государства, Иссасхар "совершила серьезную ошибку и признала ее", однако "такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь".
11 октября 25-летнюю девушку приговорили к 7,5 года колонии общего режима, признав виновной в контрабанде 9,6 грамма гашиша, передает газета "Аргументы и факты".
Иссасхар была задержана 9 апреля в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево, когда летела из Дели в Тель-Авив. Наркотики были обнаружены в ее сумке.
В суде она признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой. С момента ареста она находилась в СИЗО, хотя члены еврейской общины предлагали предоставить жилье для домашнего ареста и внести залог.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее сообщила, что он также обсуждал дело Иссахар с Путиным на встрече в Сочи. В частности, он "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы".
Отмечалось, что российская сторона в ответ поднимала вопрос обмена Иссахар на Алексея Буркова. Жителя Санкт-Петербурга задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать в США.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: