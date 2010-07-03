Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную в РФ за контрабанду наркотиков израильтянку Нааму Иссасхар.

Ривлин написал в Twitter, что попросил Путина о вмешательстве для предоставления "экстраординарного помилования", "ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела".

По словам главы еврейского государства, Иссасхар "совершила серьезную ошибку и признала ее", однако "такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь".

11 октября 25-летнюю девушку приговорили к 7,5 года колонии общего режима, признав виновной в контрабанде 9,6 грамма гашиша, передает газета "Аргументы и факты".

Иссасхар была задержана 9 апреля в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево, когда летела из Дели в Тель-Авив. Наркотики были обнаружены в ее сумке.

В суде она признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой. С момента ареста она находилась в СИЗО, хотя члены еврейской общины предлагали предоставить жилье для домашнего ареста и внести залог.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее сообщила, что он также обсуждал дело Иссахар с Путиным на встрече в Сочи. В частности, он "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы".

Отмечалось, что российская сторона в ответ поднимала вопрос обмена Иссахар на Алексея Буркова. Жителя Санкт-Петербурга задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности" и планируют экстрадировать в США.