Француза задержали в Шереметьеве при попытке провезти наркотики

Гражданина Франции, который прибыл в Москву рейсом из Риги, задержали в аэропорту Шереметьево при попытке провезти марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.
Как рассказали сотрудники таможни, 29-летнего француза остановили для проверки в "зеленом" коридоре. В ходе досмотра в рюкзаке мужчины нашли кошелек с "веществом растительного происхождения зеленого цвета". "В рамках таможенного контроля был проведен экспресс-анализ обнаруженного вещества, который дал положительный результат на наличие наркотического средства – марихуаны", – сказано в сообщении таможни.
По данным пресс-службы, пассажир подозревается в "контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".
В конце июля на автовокзале "Северные ворота" задержали мужчину с пакетом героина. Как выяснилось, задержанный – 30-летний петербуржец, который собирался ехать в Ярославль. Было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.