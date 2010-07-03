Француза задержали в Шереметьеве при попытке провезти наркотики

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Гражданина Франции, который прибыл в Москву рейсом из Риги, задержали в аэропорту Шереметьево при попытке провезти марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

Как рассказали сотрудники таможни, 29-летнего француза остановили для проверки в "зеленом" коридоре. В ходе досмотра в рюкзаке мужчины нашли кошелек с "веществом растительного происхождения зеленого цвета". "В рамках таможенного контроля был проведен экспресс-анализ обнаруженного вещества, который дал положительный результат на наличие наркотического средства – марихуаны", – сказано в сообщении таможни.

По данным пресс-службы, пассажир подозревается в "контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".

В конце июля на автовокзале "Северные ворота" задержали мужчину с пакетом героина. Как выяснилось, задержанный – 30-летний петербуржец, который собирался ехать в Ярославль. Было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.