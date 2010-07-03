Мужчину с пакетом героина задержали на автовокзале "Северные ворота"

На автовокзале "Северные ворота" задержали мужчину, пытавшегося провезти 250 граммов героина. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД России.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", уточнили в полиции.
По данным СМИ, жителя Санкт-Петербурга остановили на автовокзале "Северные ворота" сотрудники службы транспортной безопасности Мосгортранса. У него нашли пакет с порошком белого цвета. На вопрос, что в пакете, мужчина шутливо ответил, что там находится героин.
После этого он попытался скрыться, но его задержали и передали сотрудникам полиции ОМВД района Ховрино. Как выяснилось, задержанный – 30-летний петербуржец. Он собирался ехать в Ярославль.
Ранее суд в Серпухове приговорил наркоторговца к десяти годам в колонии строгого режима. Мужчина планировал сбыть более 800 граммов героина.
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