Пассажирку с дозой кокаина задержали в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Таможенники столичного аэропорта Домодедово пресекли попытку гражданки России провезти дозу кокаина. Женщина прилетела с испанской Ибицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу таможни.

"В ходе таможенного досмотра ручной клади среди личных вещей пассажирки была обнаружена бумажная салфетка, внутри которой находилось вещество белого цвета в полимерном пакете. Проведенное исследование показало, что данным веществом является наркотическое средство кокаин", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что масса запрещенного вещества составила 0,38 грамма. Женщине грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф в размере миллиона рублей.

Ранее в Серпухове наркоторговца приговорили к 10 годам заключения. Мужчина попытался сбыть более 800 граммов героина.