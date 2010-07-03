Москвича задержали за организацию наркопритона в квартире

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Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя столицы по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, правоохранители ликвидировали притон на улице Керченская на юго-западе города. Отмечается, что задержанный неоднократно предоставлял квартиру наркозависимым лицам с целью потребления запрещенных веществ.

В качестве вознаграждения за использование данной жилплощади злоумышленник получал от гостей наркотические средства. В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли различные предметы, используемые для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее сообщалось, что в столице с начала 2019 года было изъято из оборота 370 килограммов наркотиков.