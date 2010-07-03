У жителя Балашихи изъяли более 60 кустов конопли

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Полиция задержала 46-летнего жителя Балашихи, который подозревается в незаконном культивировании конопли. Об сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД Татьяну Петрову.

Отмечается, что мужчина ранее был судим. Он обустроил подвальное помещение своего частного дома на улице Пехра-Покровская под специализированный парник. Там он выращивал наркосодержащие растения.

"Мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование. В ходе обыска жилища в парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов растений, а также девять кустов, выращенных на прилегающем к дому участке. В результате химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением – коноплей", – сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Подозреваемому теперь грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее на этой неделе сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в столичном районе Братеево. 36-летний мужчина предоставлял свою квартиру на Братеевской улице наркозависимым людям для употребления запрещенных препаратов.

