Полиция ликвидировала наркопритон на юге Москвы

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Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в столичном районе Братеево, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Правоохранители установили, что 36-летний мужчина предоставлял свою квартиру на Братеевской улице наркозависимым людям для употребления запрещенных препаратов.

При обыске оперативники изъяли предметы, используемые для употребления наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские обнаружили и изъяли почти 100 граммов героина у жителя Подмосковья.