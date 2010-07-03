Около 100 граммов героина изъяли у пассажира электрички в Москве

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Полицейские обнаружили и изъяли почти 100 граммов героина у жителя Подмосковья. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД, подозреваемый был задержан на станции "Москва-Пассажирская-Павелецкая" за административное нарушение.

33-летний житель Каширы был доставлен в дежурную часть. В ходе личного досмотра у него обнаружили, согласно проведенному исследованию, наркотическое средство – героин.

4 марта полиция задержала жителя столицы по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.