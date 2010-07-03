В Москве задержали мужчину с килограммом амфетамина

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт около одного килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице в понедельник, 11 марта.
Полицейские остановили на проспекте Мира автомобиль Hyundai Solaris. В ходе обыска правоохранители обнаружили вещество белого цвета, расфасованное в несколько пакетов. Его общая масса составила около одного килограмма. Экспертиза показала, что вещество содержит психотропное средство – амфетамин.
Наркотики принадлежали одному из пассажиров транспортного средства, 36-летнему приезжему мужчине. Амфетамин предназначался для дальнейшего сбыта.
Подозреваемый был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ч. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или и аналогов").
В конце февраля был задержан 37-летний мужчина, организовавший в своей квартире в Северном Медведкове наркопритон. Мужчина предоставлял помещение наркозависимым людям в обмен на наркотические средства. В квартире были обнаружены шприцы, флаконы, а также иные средства для употребления наркотиков.
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