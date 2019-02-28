Полиция задержала москвича за организацию наркопритона

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Полиция возбудило уголовное дело в отношении москвича, подозреваемого в организации наркопритона.

Как сообщает пресс-служба МВД по городу, 37-летний житель столицы предоставлял наркозависимым людям свою квартиру в Северном Медведково для совместного потребления запрещенных веществ.

В качестве вознаграждения подозреваемый получал от гостей наркотические средства. При обследовании в квартире изъяли шприцы, флаконы, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что 31-летний приезжий из Ростовской области делал "закладки" с героином на голубятне в Южном Тушине.