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11:46

Водитель влетевшего в пешеходов внедорожника мог надышаться веселящим газом

происшествия

11:46

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Водитель влетевшего в пешеходов внедорожника мог надышаться "веселящим газом"

Расследование смертельной аварии в Санкт-Петербурге находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета, передает телеканал Москва 24.

В ночь на воскресенье автомобиль BMW X6 врезался в толпу прохожих у здания бизнес-центра "Невский Плаза" на Невском проспекте. Жертвами ДТП стали гражданин США 1978 года рождения и 39-летняя жительница Москвы. По данным МВД, задержанный был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года, имел за плечами 55 нарушений ПДД. Также известно, что перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар.

Водитель не стал скрываться с места происшествия. Полиция вменяет автомобилисту нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Данные о том, что водитель – 30-летний Мурат Касымов – находился за рулем под воздействием запрещенных веществ, опровергают его друзья.

"Я одно могу сказать 100 процентов – человек даже некурящий. Непьющий человек. Потому что где-то лет 8–10 был в сторону верующих", – сообщил телеканалу Москва 24 друг Мурада Касымова Анар Аббасов.

В СМИ появилась версия, что предполагаемый виновник аварии находился под действием веселящего газа – оксида азота. Вещество, которое медики в качестве наркоза вводят пациентам, смешивая с кислородом, вот уже много лет является популярным развлечением в кругах молодежи. Продают шарики во многих клубах, барах и даже просто на улице.

Эффект от вдыхания оксида азота в малых дозах – беспричинный смех, головокружение, сонливость, чувство опьянения. В больших дозах вызывает головные боли и потерю сознания. Врачи говорят, что в последние годы веселящий газ некоторые представители молодежи используют как альтернативу алкоголю и запрещенным веществам. Вот только свойства оксид азота имеет почти такие же, как и наркотики.

"Не важно, по какой причине человек начинает употреблять закись азота, к сожалению, постепенно у него формируется как психологическая, так и наркотическая зависимость", – констатирует врач-нарколог Эркен Иманбаев.

Запретить не только продажу частным лицам, но и пропаганду использования оксида азота как веселящего газа, в Государственной думе предложили еще в октябре прошлого года.

"Мы провели большую экспертную оценку и разработали законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, мы ждем заключения правительства, и надеемся, что ответ будет положительным", – сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко.

Пока веселящий газ можно приобрести не только в увеселительных заведениях, но и в интернете. Продавцы уверяют, что вещество безвредно. Однако трагедии, как та, что случилась в Санкт-Петербурге, говорят об обратном.

происшествия

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