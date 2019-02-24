Центральный аппарат СК взял на контроль дело о ДТП в Петербурге

Фото: vk.com/Новости Санкт-Петербурга сегодня, ЧП и ДТП
Центральный аппарат СК России взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП на Невском проспекте в Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведовства", − сказано в сообщении СК. Из-за резонанса, который вызвало это ДТП, уголовное дело решили передать в главное следственное управление СК по Петербургу.
Авария произошла на Невском проспекте в ночь на 24 февраля. Водитель BMW X-6 столкнулся с двумя другими машинами и насмерть сбил на тротуаре двух пешеходов. Еще трое пострадали и были доставлены в больницу.
Полицейские задержали водителя иномарки, против него было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, еще в ноябре 2018 года мужчина был лишен водительских прав. Также известно, что жертвами аварии стали гражданин США 1978 года рождения и 39-летняя жительница Москвы.
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