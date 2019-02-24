Два человека погибли под колесами иномарки в Петербурге

В Петербурге иномарка сбила группу пешеходов

Жертвами наезда внедорожника на группу людей в Санкт-Петербурге стали два человека. Еще троим пострадавшим, личности которых сейчас устанавливаются, понадобилась помощь медиков, сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла в ночь на 24 февраля на Невском проспекте. По предварительным данным, пьяный водитель 1989 года рождения направил BMW Х6 на тротуар. В итоге двое мужчин на месте умерли от полученных травм.

После случившегося в полиции начали проверку. Со слов очевидцев, виновник происшествия также выбил дверь здания.