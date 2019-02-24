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12:35

Жертвами ДТП в Петербурге стали американец и москвичка

происшествия ДТП

12:35

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Фото: vk.com/Новости Санкт-Петербурга сегодня, ЧП и ДТП

Установлены личности жертв ДТП с участием BMW X-6 на Невском проспекте в Петербурге. Под колесами внедорожника погибли гражданин США и жительница Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В аварии возле бизнес-центра "Невский плаза" погиб американец 1978 года рождения и 39-летняя женщина из столицы.

Как отмечает источник, выехавший на тротуар водитель внедорожника не скрылся с места и был задержан. Против него завели уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что задержанного лишили водительских прав еще в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в ночь на 24 февраля. В результате два человека скончались на месте, еще трое получили ранения.

происшествия ДТП

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