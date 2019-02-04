Приезжий делал "закладки" с героином на голубятне в Южном Тушине

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Южном Тушине задержан подозреваемый в сбыте наркотиков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный – 31-летний приезжий из Ростовской области, не имеющий в Москве определенного места жительства.

Полиция установила, что 2 февраля мужчина в разное время суток сделал около 20 "закладок" с героином на улицах Фабрициуса, Туристская и Аэродромная.

Мужчина прятал наркотики в информационных стендах, возле подъездов домов и на голубятне. Он показал полицейским места "закладок", откуда изъяли свертки с героином общей массой около 1,4 грамма.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.