Двух человек спасли при тушении пожара в доме в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожарные спасли двух человек, в том числе ребенка, при тушении возгорания в квартире жилого дома в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло по адресу Прокшинский проспект, дом 9. Пожар оперативно ликвидирован, информация о пострадавших не поступала.

Как рассказал Агентству "Москва" осведомленный источник, площадь возгорания составила три квадратных метра.

Ранее пять человек спасли с кровли строящегося здания на улице Берзарина. По данным МЧС, там загорелись стройматериалы.

Кроме того, пожар вспыхнул на крыше административного здания на улице Садовой-Кудринской. Там вспыхнули битум и гидроизоляция. Площадь возгорания составила пять "квадратов", огонь удалось потушить до прибытия пожарных.