Сын бывшего мэра Махачкалы Мусаева погиб в ДТП в Таиланде

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Сын бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева Асхаб погиб в Таиланде в результате ДТП. Об этом РИА Новости рассказали в окружении экс-мэра.

"Асхаб Мусаев несколько дней назад погиб в Таиланде в результате ДТП. Было столкновение нескольких транспортных средств", – заявила собеседница агентства.

Муса Мусаев возглавил Махачкалу в октябре 2015 года. В январе 2018-го его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Позднее суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Ранее на трассе Астрахань – Махачкала в Дагестане автомобиль сбил женщину и ребенка. Утверждалось, что они переходили дорогу в неположенном месте. В результате аварии 27-летняя жительница Махачкалы и 9-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.