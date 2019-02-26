Москвичка организовала наркопритон в квартире

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Москвичка задержана по подозрению в организации наркопритона в квартире на западе столицы.

Как сообщает пресс-служба МВД по городу, 45-летняя женщина предоставляла квартиру на улице 26 Бакинских Комиссаров наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

В ходе обыска в помещении были изъяты приспособления для употребления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что 31-летний приезжий из Ростовской области делал "закладки" с героином на голубятне в Южном Тушине.