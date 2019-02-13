Героиню статьи об употреблении героина оставили под стражей

Фото: vk.com/heroine_on_heroin

Арест героини статьи об употреблении героина Анны Глазовой признан законным. Соответствующее решение принял Мосгорсуд в среду, 13 февраля, сообщает Агентство "Москва".

В середине декабря 2018 года в интернет-издании была опубликована статья, посвященная 27-летней Глазовой, которая на протяжении десяти лет употребляет героин и рассказывает о своем опыте в социальных сетях.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Сотрудники МВД потребовали заблокировать статью, поскольку она содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики.

В конце января текущего года полицейские задержали героиню публикации. При обыске у нее обнаружили банку с героином массой 0,4 грамма. Против девушки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УКР РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Кузьминский районный суд поместил подозреваемую под стражу до 29 февраля. До ареста Глазова находилась под подпиской о невыезде, а в ноябре 2018 года объявлена в розыск.