Героиню статьи о героине арестовали за хранение наркотиков

Фото: vk.com/heroine_on_heroin

Кузьминский районный суд арестовал Анну Глазову, находившуюся в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

В декабре прошлого года интернет-издание "Батенька, да вы трансформер" опубликовало статью о жизни 27-летней девушки, зовущей себя Тэо. На протяжении 10 лет она употребляет героин и открыто об этом рассказывает, в том числе в соцсетях.

После публикации Роскомнадзор попросил МВД проверить, нарушает ли статья действующее законодательство. Полиция потребовала заблокировать публикацию, а саму девушку задержали.

У нее нашли и изъяли прозрачную банку с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма. Глазовой вменяют статью "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".