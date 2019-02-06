Пианистка Коровушкина фигурирует в деле о покушении на сбыт наркотиков

Уголовное дело возбудили в отношении 27-летней женщины, задержанной на востоке столицы с героином. Об этом сообщила заместитель начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Екатерина Гузь.
"В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска на Открытом шоссе задержали подозреваемую в сбыте наркотического средства. При личном досмотре у 27-летней женщины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом внутри. Установлено, что вещество, общий вес которого составил около 38 граммов, предназначалось для дальнейшего сбыта", – передает ее слова Агентство "Москва".
Установлено, что изъятое является героином. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о пианистке Анне Коровушкиной.
Вечером 4 ноября в подъезде дома на Открытом шоссе сотрудники уголовного розыска задержали пианистку. У нее при личном досмотре изъяли сверток из скотча коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения. Коровушкина несколько лет собирала в интернете деньги якобы на лечение редкого заболевания печени. Она также участвовала в телевизионных ток-шоу.
Пианистку Коровушкину задержали в Москве с наркотиками
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