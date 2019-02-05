Пианистку Коровушкину задержали в Москве с наркотиками

Фото: vk.com/Аня Коровушкина

Полицейские задержали в Москве пианистку Анну Коровушкину, у которой при себе нашли, предположительно, наркотическое вещество.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, 27-летнюю девушку задержали в подъезде дома на Открытом шоссе. При личном досмотре у пианистки изъяли сверток из скотча коричневого цвета с неизвестным веществом внутри.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Пианистка Анна Коровушкина долгое время собирала в интернете деньги на лечение редкого заболевания печени. В 2017 году ее история набрала обороты в интернете. Артистку и ее ситуацию активно обсуждали в социальных сетях.

Многие подозревали девушку в мошенничестве и утверждали, что Коровушкина тратит собранные средства не совсем по назначению. Говорили, что болезнью пианистка прикрывает наркозависимость.