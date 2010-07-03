Полиция задержала москвича за организацию наркопритона

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Москвича задержали по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире на западе столицы.

Как сообщает пресс-служба МВД по городу, 28-летний мужчина был арестован в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Отмечается, что он систематически предоставлял свою квартиру на улице Герасима Курина наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.

В ходе обыска в квартире были изъяты приспособления для употребления наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

28 февраля 138 кустов конопли забрали полицейские у жителя Подмосковья. По версии следствия, 38-летний мужчина выращивал растение для изготовления марихуаны.