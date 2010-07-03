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10:32

В ФСИН рассказали о самых распространенных преступлениях среди несовершеннолетних

общество

10:32

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Несовершеннолетние в России чаще всего попадают за решетку за преступления, связанные с наркотиками. Об этом RT рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

В 2018 году в воспитательных колониях содержались 1310 человек. Доля преступлений, связанных с наркотиками, составила 16,2%.

Также несовершеннолетние отбывали наказание за кражу (12,8%), изнасилование (12,5%), грабеж (11,9%), разбой (10,8%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (9,2%), убийство (8,9%) и прочие преступления (9,3%).

В ведомстве подчеркнули, что с несовершеннолетними преступниками проводится работа, направленная на профилактику правонарушений.

В конце декабря 2018 года пресс-бюро ФСИН сообщило, что в России был зафиксирован самый низкий показатель по количеству осужденных в новейшей истории. В настоящий момент их менее 467 тысяч человек, а пять лет назад наказание отбывали 588 тысяч человек. В ФСИН отметили, что снижение численности заключенных связано с либерализацией Уголовного Кодекса.

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общество

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