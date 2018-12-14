Численность осужденных в России достигла исторического минимума

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В России зафиксирован самый низкий показатель по количеству осужденных в новейшей истории – сейчас их менее 467 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Эта цифра снижается каждый год. Еще пять лет назад в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч человек.
Во ФСИН отметили, что причиной снижения числа осужденных стала либерализация уголовно-исполнительной политики государства.
Ранее Минюст предложил освобождать беременных и женщин с детьми по УДО после отбытия четверти срока наказания.
Также ФСИН ввела усиленный рацион питания для заключенных в колониях и следственных изоляторах беременных женщин, подростков и инвалидов.
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