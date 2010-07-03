Врачи рассказали о состоянии девочки, отравившейся наркотиками на Ибице

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Состояние трехлетней девочки, которая отравилась наркотическими веществами на Ибице, оценивается как тяжелое.

"Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии, состояние стабильно тяжелое, но динамика положительная", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы больницы Son Espases в городе Пальма-де-Майорка.

Ранее сообщалось, что ребенка из РФ госпитализировали на Балеарских островах. Девочка отдыхала вместе со своей семьей. Ее родители рассказали, что таблетки экстази ребенок якобы нашел на полу в доме, в котором они остановились. Сколько их было, не уточняется.

В то же время в правоохранительных органах указывают, что девочка была в детском парке и нашла наркотики на земле.

