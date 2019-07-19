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12:37

Трехлетняя девочка из РФ отравилась наркотиками на Ибице

за рубежом дети происшествия

12:37

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Фото: ТАСС/DPA/Sergi Reboredo

Трехлетнюю девочку из России госпитализировали на Ибице после отравления наркотиками. Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, сообщает Diario de Ibiza.

По данным издания, на острове девочка отдыхает вместе со своей семьей. Ее родители рассказали, что таблетки экстази ребенок нашел на полу в доме, в котором они остановились. Сколько их было, не уточняется.

В то же время в правоохранительных органах сообщили, что все указывает на то, что девочка была в детском парке и нашла наркотики на земле.

Сперва девочку госпитализировали в больницу Ибицы Can Misses, но затем ее пришлось на вертолете доставить в госпиталь Son Espases в столице Майорки – городе Пальма. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Отмечается, что это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. 17 июля в больницу Ибицы доставили ребенка, отравившегося марихуаной. Его удалось спасти.

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