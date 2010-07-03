Пятилетний ребенок из России умер от отравления в отеле Хургады

Пятилетний мальчик из России умер от отравления в отеле Aladdin Beach Resort в Хургаде. Подробности случившегося сообщила телеканалу "Звезда" представитель соседнего отеля Alibaba.
По словам собеседницы телеканала, в отчетах сказано, что мальчик умер, отравившись токсинами от лекарства. "У ребенка была рвота. Врачи в клинике выписали обычные лекарства, но когда пришли домой, родители сами давали их ребенку", – пояснила сотрудница отеля.
Она отметила, что в комнате, где жила семья из России, были и дополнительные лекарственные препараты. "Возможно, получилась передозировка", – предположила она, добавив, что при осмотре комнаты там нашли сильно просроченные продукты: печенье, хлебцы, сухой завтрак. "Все было просрочено по срокам годности – до 2018 года, у нас есть фотография и отчеты. Приходила комиссия, проверяли комнату", – подчеркнула женщина.
Как уточнила представитель отеля Alibaba, родители покинули гостиницу на следующий день после смерти мальчика. "Мать и отчим просто уехали домой, не дождавшись никаких результатов", – рассказала она, отметив, что вскоре из Каира должны прислать подтверждение вскрытия и другие документы.
Ранее Ростуризм рекомендовал отдыхающим из РФ не заселяться в отель Aladdin Beach Resort в Хургаде. Российским туристам посоветовали отнестись к отдыху с осторожностью или вовсе отказаться от размещения в гостинице, где от отравления скончался пятилетний ребенок.
Мальчик из России умер от отравления в одном из отелей Хургады
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