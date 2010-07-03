Более 40 детей госпитализировали из-за отравления в Крыму

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Массовое отравление детей произошло в детском лагере в поселке Заозерное в Крыму. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских службах региона.

По его словам, в больницы города Евпатория доставили 42 ребенка и четверых взрослых. Собеседник агентства отметил, что все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

Позже директор лагеря "Лучистое" Ренат Каюмов заявил, что около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия в течение суток. При этом никто госпитализирован не был.

Каюмов также добавил, что Роспотребнадзор после инцидента провел проверку в лагере, однако результатов анализов пока нет.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее заявила, что в России запустят мониторинг школьного питания. По ее словам, в последнее время качество еды в школах снизилось.