СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве

Фото: mosobl.sledcom.ru

Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.

Отмечается, что сюжет о том, что в одной из городских школ при организации летнего лагеря оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности, вышел 1 июля в эфире одного из федеральных каналов.

В нем также была озвучена информация, что факт подачи некачественной продукции запечатлела 15-летняя вожатая, после чего опубликовала фотоматериал в интернете.

"В результате девочка подверглась моральному давлению со стороны администрации учебного заведения", – говорится в сообщении.

Ранее СК организовал проверку информацию СМИ о факте мошенничества со стороны детского лагеря в ТиНАО.

Организаторы собрали с родителей деньги на несколько смен, затем лагерь внезапно закрылся, а администрация перестала выходить на связь с родителями.