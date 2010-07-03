СК проверяет информацию об отказе детского лагеря возвращать деньги

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет информацию СМИ о факте мошенничества со стороны детского лагеря в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что организаторы детского отдыха собрали с родителей деньги на несколько смен, зная, что у детского лагеря "Горки" в поселении Роговское нет необходимых разрешительных документов.

Затем лагерь внезапно закрылся, а администрация перестала выходить на связь с родителями и не вернула деньги за путевки.

Следствие проводит проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и проверку фактов, изложенных в СМИ.

Как добиться компенсации за оплаченный отдых в детском лагере

В 2019 году летний отдых в Москве организовали на базе 246 учреждений, включая 132 общеобразовательные школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания. Городские лагеря работают в будние дни с 9:00 до 19:00.

За лето проходят три смены, длительность каждой – не менее 21 дня. Первая смена открылась 3 июня, вторая начнет работать с 1 июля, а третья – с 1 августа.