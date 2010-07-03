Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:21

СК проверяет информацию об отказе детского лагеря возвращать деньги

происшествия

17:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет информацию СМИ о факте мошенничества со стороны детского лагеря в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что организаторы детского отдыха собрали с родителей деньги на несколько смен, зная, что у детского лагеря "Горки" в поселении Роговское нет необходимых разрешительных документов.

Затем лагерь внезапно закрылся, а администрация перестала выходить на связь с родителями и не вернула деньги за путевки.

Следствие проводит проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и проверку фактов, изложенных в СМИ.

Как добиться компенсации за оплаченный отдых в детском лагере

В 2019 году летний отдых в Москве организовали на базе 246 учреждений, включая 132 общеобразовательные школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания. Городские лагеря работают в будние дни с 9:00 до 19:00.

За лето проходят три смены, длительность каждой – не менее 21 дня. Первая смена открылась 3 июня, вторая начнет работать с 1 июля, а третья – с 1 августа.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика