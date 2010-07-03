Суд в Серпухове приговорил наркоторговца к 10 годам строгого режима

Фото: Агентство "Москва"

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима за попытку сбыть более 800 граммов героина. Решение принял Серпуховский городской суд, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.

Отмечается, что Мурод Иброхимов планировал сбыть на территории Серпухова партию героина. Однако его поймали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У задержанного было изъято более 800 граммов героина.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 43-летнего москвича по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире на улице Керченской. Задержанный неоднократно предоставлял квартиру наркозависимым лицам с целью потребления запрещенных веществ. В ходе обыска помещения были обнаружены и изъяты различные предметы, используемые для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

